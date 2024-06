Tennis. Scuola Tennis Marfisa, tutti i vincitori dei tornei di categoria giovanili

I vincitori della Scuola Tennis Marfisa.

Oltre 90 giovani tennisti hanno partecipato alla scuola tennis 2023-2024 del T.C. Marfisa. A fine dei corsi tenuti degli istruttori Emiliano

Spettoli, Giulio Leati e Stefano Zagagnoni i partecipanti si sono

sfidati nei tornei di categoria, con questi risultati: nell’under 18 primo posto per Ferruccio Culatti e secondo posto per Lorenzo Mezzanzanica.

Nell’under 16 Misto successo per Isaac Marchetti e secondo posto per Beatrice Marzola, per l’under 14 a si impone Federico Roversi davanti a Pietro Finzi Contini.

Per quanto riguarda l’under 14 B, si impone Mattia Costa e secondo posto si piazza Federico Pellati, mentre nell’under 12 misto vince Giovanni Soffritti davanti a Carolina Furini.

Per i più piccoli, nella categoria under 10 vittoria per Francesco Marcone e secondo posto per Andrea Monaldi, infine nell’under 8 primo posto per Edoardo Caniato e secondo posto per Emanuele Rizzo Nervo.