Tennis. Sei vittorie su sei. Per il Cus è un filotto

Positivo weekend di gare per le compagini giovanili del Cus Ferrara tennis targato Salvi, dove i ragazzi allenati dai tecnici Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni hanno ottenuto sei vittorie su altrettante partite giocate.

I campionati nazionali a squadre under 14, sono entrati nella seconda fase a gironi regionale, con due formazioni cussine ancora presenti. I match disputati fra sabato e domenica hanno visto la formazione Cus A vincere in casa contro il CA Faenza 3-0 ed in trasferta presso il Siro Bologna con lo stesso punteggio. Protagonisti delle vittorie Tommaso Caniato, Federico Pigaiani e Andrea Picariello, tutti molto attenti e bravi ad essersi fatti trovare pronti nei singolari e doppi disputati. Ora partita finale del girone contro il Nettuno Bologna in trasferta, per l’accesso alla fase finale del tabellone ad eliminazione diretta.

Il Cus B U14 ha ottenuto una doppia vittoria in trasferta sui campi del Tc Marfisa per 2-1 ed in casa contro il Tc Cento sempre 2-1. Vittorie nei singolari per i fratelli Leonardo e Tommaso Aguiari, e nei doppi di spareggio dalle coppie T.Aguiari/Alessandro Bisi e L.Aguiari/Aaron Banzi. Sconfitte nei singolari per Banzi e Bisi. Ultimo incontro del girone contro il Tc Massalombarda per la qualificazione alla fase successiva.

Grande soddisfazione per la vittoria del girone per le giovani under 12, capaci di vincere tutte e tre le partite del giocate, così da ottenere il pass alla seconda fase. Le giovani 2012 Viola Accorsi e Allegra Arpi hanno vinto agevolmente i loro rispettivi singolari contro le coetanee del Ct Persiceto.

3-0 il punteggio finale ottenuto dal doppio composto da Viola e dalla 2013 Ada Bianconi.

Bella vittoria dei ragazzi under 12 in trasferta sui campi del Country Club Castenaso Bologna per 3-0, grazie a Mattia Bruni e Christian Curti vincitori delle partite di singolare e doppio disputate. Attesa ora per i risultati delle dirette concorrenti con la speranza di essersi qualificati alla fase successiva.