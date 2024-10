Tennis serie A1. Niente da fare per il Tc Italia. Arriva un ko dalla trasferta ligure

Che quella di Santa Margherita Ligure fosse una trasferta difficilissima, era noto. Ma quando i padroni di casa hanno schierato la loro ‘artiglieria’ che comprendeva anche l’azzurro Andrea Vavassori, reduce dal torneo di Shanghai (in coppia con Bolelli è stato eliminato nei quarti di finale del doppio), si è capito che la giornata sarebbe stata in salita per i ragazzi del Tc Italia. Detto e fatto: è arrivata una sconfitta per 4-2 nella seconda giornata del campionato di serie A1 di tennis, dove la settimana precedente, in casa, il circolo di Forte dei Marmi aveva esordito con un pareggio per 3-3. Ma nella sconfitta di eir non è certo mancato affatto l’onore ai ragazzi guidati dalla panchina dal capitano non giocatore Matteo Marrai. Con questo successo, il Santa Margherita si conferma al vertice della classifica del girone D a punteggio pieno.

Doppio ko nei due singolari nei quali sono stati impegnati i giovani del Tc Italia: Lorenzo Carboni è stato sconfitto per 2-0 (6-0, 6-3) da Francesco Maestrelli; la stessa sorte è toccata a Marco Furlanetto contro Luca Castagnola, 2-0 con parziali più combattuti 6-4, 6-3. La riscossa è iniziata con Stefano Travaglia che ha superato Antoine Escoffier 2-0 (6-3, 6-4). La sfida si è praticamente decisa nel secondo singolare ‘over’ dove Filippo Romano ha avuto la meglio del ceko Lukas Rosol per 2-1 al termine di un confronto serratissimo ed equilibrato come dimostrano ampiamente i parziali dei tre finiti 7-6, 6-7 e 6-4.

Con il punteggio di 3-1 dopo i singolari, al Santa Margherita Ligure sarebbe stato sufficiente un successo nei due doppi per portare a casa i tre punti. L’esperto azzurro Andrea Vavassori in coppia con Filippo Romano hanno sconfitto per 2-0 (6-4, 7-6) Marco Furlanetto e Lorenzo Carboni che hanno giocato una partita con grande vigore e solide basi tecniche. E’ così diventato ininfluente il secondo doppio nel quale Travaglia e Rosol hanno battuto per 2-0 (6-2, 6-4) Maestrelli e Castagnola per il definitivo 4-2 della formazione di casa.