Tennis Serie A1. Sinalunga riparte nel girone di ferro ma con ambizioni. Domani è in programma la prima partita a casa Crema

Tc Crema, Ct Vela Messina (per la rivincita della finale scudetto), Ata Battisti (Trento). Ecco il girone di "ferro", con trasferte impegnative, che dovrà affrontare il Tc Sinalunga (nella foto) nel campionato di serie A1 di tennis, la massima competizione a squadre nazionale. Riparte il sogno dopo la conquista dello scudetto due anni fa nella finalissima di Torino e un bis poi sfumato ad un passo dall’impresa. Un girone che vede insieme le migliori tre dell’ultima serie A1. Il Tc Sinalunga ha confermato la rosa che tanto ha fatto bene negli anni passati, non c’è più Bracciali ma è entrato Matej Dodig, grande talento croato e ci si attende la crescita di giovani speranze come De Michele e De Marchi. Domani prima partita a Crema e saranno subito emozioni, difficile sbilanciarsi sulle formazioni che scenderanno in campo. Può giocare solo uno straniero e vanno sempre considerati gli impegni internazionali dei tennisti. Il Tc Sinalunga quest’anno ha visto l’esplosione di Matteo Gigante (n. 152 del mondo) e domani potrebbe esserci un interessante derby con Vincent Ruggeri, altro talento in rampa di lancio. La "batteria" dei giocatori stranieri di Crema comprende nomi come quelli di De Loore, Ionel, Serdarusic e Mikrut ma tra gli italiani ci sono lo stesso giocatori importanti, Bonadio e Andrea Arnaboldi in primis. Per il Tc Sinalunga Galuppo e Alvarez confermati nel ruolo di capitani, Vanni capitano/giocatore, La Cognata vice capitano. "Anche quest’anno cercheremo di fare bene – spiega il presidente del Tc Sinalunga, Marzio Bernardini –. Il fatto di avere giocatori che sono saliti di classifica Atp va ad incidere sulla loro disponibilità, sarà un anno ancora più difficile e sarebbe bello confermare la categoria. L’obiettivo rimane quello di portare il grande tennis in casa".

Luca Stefanucci