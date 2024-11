Tennis Serie A2: playoff e playout. Reggio conquista la finalissima per l’A1. Albinea, c’è da soffrire

Il Circolo Tennis Reggio conquista la finale per la promozione in A1, superando nel primo turno playoff di A2 il Bisenzio al termine di un match chiuso solo al doppio di spareggio. La trasferta toscana si apre con la sconfitta di Riccardo Sansone, che conquista un solo game con Cosimo Banti; la riscossa cittadina arriva dalla racchetta del francese Johan Tatlot (foto), che piega 6-4, 7-6 dopo un’ora e mezza di battaglia Andrea Militi Ribaldi, protagonista lo scorso maggio sui campi del CT Reggio nel torneo ITF. Riccardo Bartoli compie poi l’impresa col 7-5, 6-2 a Gabriele Bonechi, ma il primo stop stagionale di Andrea Guerrieri, che cede in 3 ore a Samuele Pieri col punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, rimanda l’esito della contestazione ai doppi. Qui Guerrieri si riscatta subito, insieme a Sansone, col duplice 6-2 a Banti-Bonechi, ma sull’altro campo Eugenio Zanasi, in coppia con Bartoli, si arrende 6-4, 6-3 a Pieri-Militi Ribaldi. Sul 3-3 va in scena il decisivo doppio di spareggio e la scelta di capitan Federico Ottolini viene premiata, perché Guerrieri e Sansone sconfiggono 7-5, 6-2 Militi Ribaldi e Banti, qualificando Reggio per la duplice sfida col Junior Perugia, l’1 e l’8 dicembre.

Playout. Niente da fare per il CT Albinea nel primo turno degli spareggi salvezza: la sfida casalinga con Brindisi si presentava in salita già sulla carta, ma a complicare le cose si è aggiunto l’infortunio di Cristian Carli in riscaldamento, che ha privato così il tecnico Marcello Bocchini del secondo top player del gruppo, oltre al lungodegente Lorenzo Bocchi. Perso il punto del match di Carli, nelle fila albinetane si è messo in mostra Tommaso Iotti, che ha regalato un punto nei singolari col 6-4, 6-3 a Giangrande, mentre Flavio Bocci ha costretto al terzo set il mancino ceco Marek Jaloviec, ex 244 Atp, prima di cedere 6-1, 4-6, 6-1. Niente da fare, invece, per Leonardo Iemmi, che ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo per poi arrendersi 6-3, 6-4 al 2.2 Omar Brigida. Nei doppi, sul punteggio di 3-1, le speranze dei padroni di casa si sono accese grazie al successo di Alessandro Motti e Iotti, che hanno superato agevolmente la coppia formata da De Vincentis e Giangrande (6-2, 6-4) mentre Flavio Bocci e Leonardo Iemmi dopo essersi aggiudicati il primo set e dopo avere lottato sino al 3-3 nel secondo, hanno ceduto al duo Jaloviec-Brigida nel rush finale dove, classifica ed esperienza, l’hanno fatta ancora da padrone fino al definitivo 3-6, 6-3, 10-4.

Per restare in A2 servirà superare, in una sfida andata e ritorno, lo Sporting Sassuolo.