Tennis serie a2. V-Team Monza a Sassuolo per il riscatto

Obiettivo: ripartire subito senza incertezze per dimenticare lo stop accusato in casa con il Team Avino. Un traguardo che il V-Team inseguirà oggi, sui campi dello Sporting Club Sassuolo, penultimo con un solo punto. La sfida tra i brianzoli e la squadra emiliana è valida per la quarta giornata del campionato di Serie A2 di tennis a squadre. Entrambe le formazioni hanno già osservato il turno di riposo. I padroni di casa hanno effettuato la sosta domenica scorsa. Nella stessa giornata, invece, il V-Team è stato battuto 4-2 dal Team Avino di San Giuseppe Vesuviano. Uno stop amaro perché arrivato dopo il successo esterno ottenuto a spese dell’ambizioso March Ball Firenze.

"È stata la giornata delle occasioni perse – spiega il capitano Marco Baio (nella foto) –. Un gran peccato perché meritavamo il pareggio. Ma per la squadra non cambia niente. Sarà fondamentale la trasferta di Sassuolo. Qui giocheremo per vincere su campi molto veloci. E ciò rende questa sfida, sulla carta abbordabile, molto insidiosa". Il bilancio dei tre turni iniziali dice che i giocatori in arrivo da Monza sono posizionati a metà classifica con tre punti. Davanti a tutti c’è la Canottieri Casale, tre successi su tre. A inseguire, tre lunghezze sotto, Match Ball Firenze e Team Avino.

Gianni Gresio