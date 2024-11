Tennis Serie A2. V-Team, show in Emilia ma ora c’è Casale

Dall’Emilia il V-Team torna con tre punti e un morale rinfrancato. Un’ottima base di partenza per avvicinarsi al ruvido confronto esterno di domenica con la Canottieri Casale Monferrato, capolista del Girone 3 con 10 punti e gran favorita per la promozione nel campionato di tennis a squadre di Serie A1. La formazione brianzola, intanto, ha ottenuto la seconda affermazione stagionale grazie al successo per 5 a 1 sui campi dello Sporting Club Sassuolo. Gli ospiti, tornati a giocare dopo l’inatteso stop casalingo con il Team Avino, hanno chiuso il confronto in provincia di Modena senza particolari difficoltà. Dopo i primi singolari, infatti, il V-Team era in vantaggio per 4 a 0. "Una giornata da incorniciare - ha ammesso Marco Baio, co-capitano del V-Team - perché c’erano delle insidie date, più che dagli avversari, dai campi su cui si giocava con una superficie praticamente inedita. Insidie che però i nostri ragazzi sono stati bravi a disinnescare. Siamo partiti bene in tutti i singolari. Arnaboldi è una certezza, Bourgue si è ripreso dopo la prova opaca di domenica scorsa e una nota di merito particolare va a Filoramo, che ha vinto un match importante, il suo primo in questa categoria". Gianluca Filoramo, elemento cresciuto al Tennis Club Villasanta, ha battuto Luca Tincani con il punteggio di 6-1 6-3. Infine, a vittoria ormai blindatissima, il V-Team ha mandato in campo il binomio classe 2006, composto da William Mirarchi e dallo stesso Filoramo.

Il doppio monzese si è però arreso, dopo quasi due ore, con il risultato di 7-6, 7-6. Il doppio Arnaboldi-Bourgue, battendo gli avversari Bettini-Marchetti 6-3 e 6-4, ha però chiuso la pratica 5 a 1 per i monzesi. Il V-Team è ora a metà graduatoria con sei punti. La sfida di domenica con Casale Monferrato, inevitabilmente, promette di essere molto più complicata rispetto a quella del turno precedente. La compagine piemontese, in ogni caso, ha trovato un avversario capace di strapparle almeno un punto.

Gianni Gresio