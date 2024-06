Tennis Serie B2. Buona la prima, Ceriano prenota la promozione

Il Club Tennis Ceriano si aggiudica il primo round nel doppio confronto di playoff promozione del campionato di Serie B2. In casa contro il Tennis Club Pavia, la formazione brianzola vince per 4-2 conquistando un buon vantaggio in vista della sfida di ritorno in programma domenica a Pavia, all’aperto (meteo permettendo) e su terra rossa, superficie che potrebbe penalizzare il Ct Ceriano. Dopo aver perso il primo singolare, Ceriano ha immediatamente ribaltato l’inerzia del match grazie ai successi di Mattia Rossi (6-3 7-6 a Simone Cavalleri), Alessio Zanotti (6-2 4-6 7-5 a Biagio Gramaticopolo) e Lorenzo Furia (7-5 6-3 ad Andrea Lodigiani). Una vittoria per parte invece nei due match di doppio (per Ceriano si è imposta la coppia formata da Zanotti/Rossi su Lodigiani/Cavalleri).

Ro.San.