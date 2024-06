Tennis Serie B2. Ceriano corsaro a Vigevano, ora è secondo

Secondo successo consecutivo per il Club Tennis Ceriano nella prima fase a gironi del campionato di Serie B2. Dopo quello casalingo contro il Circolo Tennis Cantù, è arrivato il bis a Vigevano contro il Selva Alta Sporting Club. Un 4-2 conquistato in rimonta che ha permesso alla squadra capitanata da Eugenio Ferrarini di volare al secondo posto a una sola lunghezza dalla capolista Saronno. Dopo le sconfitte di Alessio Zanotti e Mattia Rossi nei primi due singolari, il team brianzolo ha ottenuto prima il pareggio grazie alle vittorie firmate da Lorenzo Furia e Matej Vocel, poi ha completato il sorpasso grazie al doppio. Oggi si gioca in casa contro Chivasso.

Ro.San.