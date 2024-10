Tennis. Sporting, è una partenza a razzo. Battuto il Tc Parioli per 5-1

Comincia con il piede giusto la squadra di A1 dello Sporting Club Sassuolo (foto), che nel primo impegno stagionale schianta il TC Parioli con un 5-1 che non ammette repliche. Grazie a questo successo la squadra sassolese si assicura il primo posto nel girone 3 del massimo campionato di tennis, in coabitaazione con gli altoatesini del TC Rungg che sui campi di casa hanno battuto, 5-1 anche loro, il TC Pistoia. A punti, per lo Sporting, Benoit Paire, top player che vanta un best ranking di 18 al mondo ATP, che si è sbarazzato in due set dell’emergente Gabriele Pennaforti, poi Enrico Dalla Valle, che ha regolato in due set Gabriele Vulpitta, e Federico Bondioli, che ha lasciato appena quattro giochi a Bessire. Unica sconfitta quella patita da Ricci ad opera di Romboli De Souza, oltre la quale la squadra sassolese è tuttavia riuscita ad andare vincendo entrambi i doppi, il primo proprio con Ricci, in coppia con Dalla Valle, il secondo con la coppia formata da Benoit e Bondioli, e ‘arrotondando’ il punteggio finale sul 5-1. Meno bene, invece, la squadra sassolese di A2, battuta in trasferta dalla Canottieri Casale.

