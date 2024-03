Tennis, stagione alle porte. Cus con nove formazioni

Il prossimo fine settimana partirà il lungo cammino dei campionati a squadre di tennis, con il Cus Salvi pronto per questa nuova avventura. Archiviata la fase invernale, con una bella vittoria nella Coppa Bellenghi, la società ha iscritto le formazioni alla serie C maschile e femminile ed alle giovanili U10 mista, U12 maschile e femminile, U14 maschile con tre squadre ed alla U16 sempre maschile. Un volume di fuoco non indifferente che la dice lunga sul lavoro che si sta portando avanti in via Gramicia. A questa nuova fase della stagione si è arrivati dopo un intenso lavoro da parte di tutto lo staff, dal maestro e responsabile attività Ferdinando De Luca, al preparatore Davide Ghidoni, a Filippo Zattoni e al mental coach Mirco Ossani. Fiore all’occhiello sono le due formazioni di serie C, entrambe formate da tutti componenti provenienti dal vivaio Cus e dal progetto sportivo “Salvi”. Nella maschile si è arrivati ad un ringiovanimento totale della squadra, inserendo quattro under 18 ad affiancare i veterani ma sempre under 30 Filippo Faggioli, Filippo Fracassi ed Edoardo Petrucci. I giovani quattordicenni Andrea Cogo e Mattia Occhiali, il sedicenne Giulio Malaguti ed il diciassettenne Federico Lambertini, sono stati considerati dallo staff cussino pronti per questa importante e difficile avventura. Nel girone della fase regionale, il Cus Salvi è stato sorteggiato con il Tc Imola, Ct Pavullo, Sporting Carpi e con il Ct Bologna.