Tennis. Stefanini, per ora 2024 di poche soddisfazioni

Il 2023 è stato indubbiamente il miglior anno della sua carriera, che l’ha portata ad entrare fra le migliori cento tenniste del ranking WTA e ad essere convocata con la Nazionale per la Billie Jean King Cup. E anche se il 2024 non è iniziato con il piede giusto, Lucrezia Stefanini ha tutte le carte in regola per far bene, ripartendo dal torneo che la vede attualmente impegnata in Slovacchia. Il miglior risultato ottenuto dalla tennista di Carmignano in questo primo scorcio stagionale è rappresentato dal rendimento all’Upper Austria Ladies di Linz, dove ha vinto i primi due incontri eliminatori prima di essere superata da Elisabetta Cocciaretto (6-2, 6-0). Si è arrampicata sino alle qualificazioni del "Transylvania Open" in Romania e fino al secondo turno del "W75 Porto" in Portogallo. Diversamente dallo scorso anno, non è tuttavia riuscita ad approdare al tabellone principale degli Australian Open ed è quindi scivolata al 157esimo posto della classifica mondiale. Poco male, ad ogni modo: è attualmente la settima miglior tennista d’Italia e a 26 anni non ancora compiuti è nel pieno della maturità agonistica. Un trampolino di (ri)lancio da sfruttare al più presto.