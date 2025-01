Tennis, tanti atleti stanno ottenendo ottimi risultati. Cus, giovani promesse in seconda categoria

Il progetto sportivo tennistico che vede il Cus Ferrara legato all’azienda Salvi, continua il suo percorso vincente anche in questo 2015. I fratelli Marco e Giuseppe Salvi, che credono fortemente in quelli che sono gli obiettivi principali della società, hanno confermato il loro appoggio, dopo gli oltre 35 successi individuali e i tanti riconoscimenti in ambito cittadino e non solo, della stagione appena passata. I protagonisti, oltre ai ragazzi, sono i tecnici dell’agonistica cussina Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni e quelli della scuola tennis Filippo Luti e Andrea Remy, da sempre a stretto contatto tra loro. Importante l’inserimento nello staff tecnico di Filippo Zattoni, utile sia in campo che in palestra, ed anche di altre figure diventate di riferimento come Michele Gavioli ed il preparatore mentale Mirco Ossani. Tutto questo ha generato negli ultimi 15 anni oltre 80 giocatori di buon livello. Numeri altissimi per una città come Ferrara, con circa 20 di questi atleti, ad avere ottenuto l’ambito traguardo della seconda categoria. Ultimi a raggiungere questo, quattro componenti della formazione di serie C maschile e due di quella femminile. Due di questi, Andrea Cogo e Mattia Occhiali, ragazzi del 2009 ancora Under 16, provenienti da un ottimo percorso fatto di successi dall’Under 12 fino ad oggi, facenti parte del progetto della Federtennis regionale. Reduci da un sesto posto nazionale assoluto da under 14 e diverse vittorie assolute in tappe giovanili regionali e nazionali, risultati che gli hanno permesso di arrivare alla classifica 2.8 a fine 2024. Rientrano in un ristretto numero di atleti “sorvegliati” dalla federazione e dal Coni nazionale.

Giulio Malaguti, nato nel 2007 e 2.8 di classifica, è un altro prospetto tennistico molto interessante della nostra città, Federico Lambertini è infine il quarto dei ragazzi, il più grande del gruppo appena diciottenne, con classifica di fine anno di 2.8. Nel femminile troviamo Elena Ravani, classificata 2.8 e nata nel 2007, vincitrice di numerose partite importanti con ragazze di categoria superiore.