Tennis, torneo Città di Firenze. Nel maschile derby azzurro

Firenze, 31 marzo 2024 – Sarà di colore azzurro la finale maschile della 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”. Si giocherà il giorno di Pasquetta con la finale femminile tra la favorita Lucie Urbanova e l’ucraina Kotliar che inizierà alle 10,30 mentre quella maschile tra De Marchi e Rapagnetta che si svolgerà alle 16.

L’ultimo atto del tabellone femminile vedrà di fronte la numero uno del seeding la Ceca Lucie Urbanova [1] che in semifinale ha sconfitto la spagnola Neus Torner Sensano 64 62. Di fronte troverà l’ucraina Yelyzaveta Kotliar [6] che ha superato la spagnola Meritxell Teixido Garcia per 63 61. Le semifinali si sono svolte la mattina di Pasqua e le due giocatrici che disputeranno la finale hanno dimostrato di essere pronte anche per tornei di livello senior.

Le semifinali del tabellone maschile, giocate nel pomeriggio di Pasqua, hanno visto il derby tra il numero uno Andrea De Marchi e il pugliese Pierluigi Basile in una sfida molto combattuta e applaudita dal folto pubblico presente sugli spalti del centrale (circa 500 persone). Primo set vinto da De Marchi per 62 poi inizia a spingere Basile con il suo rovescio a una mano e un servizio preciso che pareggia le sorti vincendo il secondo set 61. Nel terzo set scappa De Marchi fino al 5-1 e match ball con Basile che annulla il match point e sale fino al 5-3 dove il favorito del torneo chiude la sfida e si qualifica per la finale. Nell’altra sfida Daniele Rapagnetta con un gioco preciso e senza errori supera il finlandese Oskari Paldanius.63 61 e così anche in finale sarà derby.

Nel doppio femminile è la coppia della Repubblica Ceca: Julie Pastikova e Magdalena Smekalova a vincere la manifestazione contro le favorite Lucie Urbanova e Julia Stusek per 61 62 mentre nel maschile è il duo azzurro Pierluigi Basile e Matteo Sciahbasi a conquistare il torneo superando in una bella finale la coppia composta da Samuele Seghetti e Jacopo Vasami per 76 63.

Il direttore del torneo è il maestro Giovanni Del Panta mentre come giudice arbitro della manifestazione è stato designato Sebastiano Cavarra.