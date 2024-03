Tennis. Tutto pronto per la seconda ’Coppa Italia Tpra’. Via alla fase provinciale, tre categoria in gara

Tutto pronto per la seconda edizione della ’Coppa Italia Tpra Tennis’ che coinvolgerà i circoli della provincia spezzina. La nuova formula prevede una fase locale a girone e tutte le squadre iscritte si qualificheranno per il turno successivo ad eliminazione diretta: le prime 2 classificate accederanno alla fase Top Level Oro, le altre fasi Entry Level Argento e una fase regionale a eliminazione diretta.Sono previste 3 differenti categorie: maschile, due singolari e un doppio maschile, femminile, due singolari e un doppio femminile entrambe con inizio il 18 marzo. Un doppio misto, singolare maschile e femminile con inizio il 15 aprile e iscrizioni che terminano il 31 marzo. Le squadre possono iscrivere giocatori tesserati anche per circoli differenti e dovranno essere composte da un minimo di 4 fino a un massimo di 10 partecipanti.

I partecipanti potranno aggiungersi alle squadre fino a tutta la prima fase a gironi e si terrà conto della classifica nel momento in cui verranno inseriti. Le iscrizioni sono riservate ai giocatori in possesso di Tessera Fitp Agonistica e non agonistica 2024 con classifica massima attuale non superiore a 4.4 e con storico massimo 3.5 in carriera. La formula è due singolari ed 1 doppio ed ogni giocatore potrà giocare al massimo un incontro per ogni giornata di gioco. Le partite del girone spezzini si disputeranno da lunedì al venerdì dalle 18 e il referente è Pier Aldo Canessa.