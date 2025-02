Tennis, volano le promesse under 14 del Cus. Pigaiani vince a Cesenatico, Bisi secondo a Imola

I giovani tennisti del Cus Ferrara targato Salvi, sono partiti subito forte nei primi tornei individuali disputati in nord Italia. Bellissimo successo di Federico Pigaiani (foto) alla tappa Under 14 svolta presso il Circolo tennis di Cesenatico. Federico, nato nel 2011 ed al suo secondo anno di categoria, classificato 3.5, ha conquistato questo importante successo, sconfiggendo ai quarti Filippo Albarello del Tennis Ippodromo di Cesena.

In semifinale si è superato, andando ad eliminare la testa di serie numero 1 del tabellone Riccardo Briganti del Tennis Massalombarda, poi finalissima senza storia per Federico, che con un perentorio 42/42 al 3.4 e testa di serie numero 2, Nicola Papageorgiu, si è aggiudicato l’intera posta in palio. Il suo compagno di allenamento Alessandro Bisi, ha ottenuto una finale al torneo Under 14 organizzata dal TC Rovigo. Alessandro si è arreso solo a Leonardo Ribama, per 42/35/73.

Assieme al 2012 Mattia Bruni, vincitore a Castiglione dei Pepoli, questi ragazzi formano un bellissimo gruppo di under 14.