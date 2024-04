’Torneo Città di Firenze’. De Marchi non ha rivali

Si conclude con le vittorie di Lucie Urbanova e Andrea De Marchi, nel rispetto dei pronostici, la 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 Città di Firenze. La finale femminile ha visto di fronte la numero 1 del seeding la Ceca Lucie Urbanova contro l’ucraina Yelyzaveta Kotliar. Inizia bene l’ucraina che fa suo il primo set 6-1, ma poi Urbanova impone forza, profondità e sicurezza vincendo 6-2, 6-1. Sconfitte in semifinale le due spagnole Neus Torner Sensano e Meritxell Teixido Garcia. Alla vincitrice è stato assegnato il 4° Trofeo ‘Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry’ in memoria della giocatrice del Ct Firenze, prima campionessa italiana e crocerossina durante il primo conflitto mondiale.

Finale maschile con il derby azzurro tra il numero 1 Andrea De Marchi e Daniele Rapagnetta numero 4. Vince De Marchi 7-5, 6-3 che si dimostra superiore con un gioco preciso e pochi errori. Nel doppio femminile è la coppia della Repubblica Ceca Julie Pastikova e Magdalena Smekalova a vincere la manifestazione contro le favorite Lucie Urbanova e Julia Stusek per 6-1 6-2. Nel doppio maschile è il duo azzurro Pierluigi Basile e Matteo Sciahbasi a conquistare il torneo superando in una bella finale la coppia composta da Samuele Seghetti e Jacopo Vasami per 7-6 6-3.

"Era la 47ª edizione e ritengo che sia andato tutto in maniera perfetta - mette in luce il presidente del Ct Firenze, Carlo Pennisi - superando anche le problematiche di alcune giornate di pioggia. Appuntamento alla prossima edizione".

Francesco Querusti