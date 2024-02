Ufficiale: Berrettini al Match Ball

E’ ufficiale. Jacopo Berrettini, fratello di Matteo, è un giocatore del Match Ball Firenze. Jacopo è già stato tesserato e farà parte della squadra partecipante al campionato italiano di serie A2. Jacopo Berrettini ha un ranking ATP in singolo al numero 388 raggiunto il 15 luglio 2019, mentre in doppio ha ottenuto la posizione 282. Attualmente in classifica ATP è 482 e sta risalendo diverse posizioni, grazie agli ottimi ultimi risultati che dimostrano il suo valore. Berrettini, nato il 27 novembre 1998 a Roma, età 25 anni e altezza 1,91, è un giocatore potente di sicuro affidamento, con un ottimo dritto e buon servizio. Il Match Ball di Candeli punta molto sulle sue prestazioni per ben figurare nell’impegnativo campionato di serie A2. "Un giocatore che stimiamo - afferma il vice presidente Leonardo Casamonti - e siamo felici che indossi la casacca biancoverde".

F. Que.