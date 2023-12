4 Torri al quarto ko di fila. Con Macerata solo un punto

Un mese fa la 4 Torri Volley era sola al comando del girone E di serie B a punteggio pieno. Sei vittorie in altrettanti incontri, tutte da tre punti. Certo, gli scontri diretti dovevano ancora arrivare, ma erano parecchi i tifosi e gli appassionati che cominciavano a fare un pensierino ad un salto di categoria che invece la società granata ha fissato per la prossima stagione. Ebbene, da quel momento la squadra di Fortunati non ha più vinto. Quattro sconfitte su quattro, tutte contro avversarie marchigiane. Tre al tie break e una più netta sul campo di Loreto. L’ultima è arrivata sabato sera al palasport di Ferrara contro la Paoloni Macerata, che l’ha spuntata al quinto set dopo un lungo braccio di ferro. Ospiti avanti grazie ad un primo set dominato (16-25), rimonta granata con due parziali a senso unico (25-21 e 25-21) che lasciavano immaginare il ritorno alla vittoria, magari in quattro set. Invece la Paoloni Macerata ha rimesso il match in equilibrio (18-25) e poi ha sferrato il colpaccio al tie break (10-15). È ormai chiaro che la 4 Torri Volley ha un’allergia al quinto set, perché non può essere un caso se tre volte su tre le avversarie di turno hanno avuto la meglio. Curiosamente però questa sconfitta ha permesso a Smanio e compagni di consolidare il quarto posto in classifica. Il punto racimolato nel 2-3 con la Paoloni Macerata ha infatti consentito ai granata di portarsi a +1 sulla Nova Volley Loreto, fino alla settimana scorsa appaiata alla 4 Torri Volley ma sconfitta nettamente sul campo della capolista Pallavolo Sabini. Quest’ultima ha un punto di vantaggio su The Begin Volley (che deve ancora osservare il turno di riposo), sconfitta a sorpresa dalla Sab Group Rubicone. Attenzione anche alla Nef Group Re Salmone Osimo, seconda a -1 dalla vetta. La 4 Torri Volley quindi ora è quarta a -5 dal primo posto, ma adesso il campionato si ferma per tre settimane.

s.m.