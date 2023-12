4 Torri cerca l’uscita dal tunnel. Al palasport stasera c’è Macerata

Ultima gara del 2023 per la 4 Torri Volley, che stasera alle 20,30 al palasport di Ferrara ospita la Paoloni Macerata in una partita di fondamentale importanza sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, i granata sono reduci da tre sconfitte di fila e hanno la necessità di invertire il trend coi marchigiani. In caso contrario, un poker di ko consecutivi non rappresenterebbe il miglior modo per trascorrere il Natale. Va ritrovata la vittoria – che manca da oltre un mese – anche per lanciare un segnale alle squadre che puntano alle prime posizioni della classifica. La squadra di Fortunati è scivolata al quarto posto (in coabitazione con la Nova Volley Loreto), e non è ancora chiaro se ci sarà la possibilità di continuare a lottare per il vertice oppure se bisognerà accontentarsi di un campionato di seconda fascia. La Paoloni Macerata non è al livello delle prime della classe, ma è senza dubbio una squadra ostica, sesta in classifica a -5 da Smanio e compagni. La marcia di avvicinamento alla partita però non è stata quella che i granata speravano. Morelli e Tosatto sono infortunati e restano in forte dubbio per la gara, come conferma coach Andrea Fortunati: "Affrontiamo Macerata, che in classifica è subito dietro di noi – osserva –. La Paoloni è una formazione esperta, composta da ragazzi abbastanza esperti che giocano a pallavolo quasi a memoria. Hanno importanti sincronismi, e considero il palleggiatore Stella uno dei migliori del campionato. Veniamo da una settimana complicata, con Morelli e Tosatto ancora infortunati e al momento non so se torneranno disponibili per questo match.

Non siamo quindi ancora in grado di stabilire il sestetto che schiereremo: in ogni caso, andiamo a caccia di punti preziosi per la classifica, nonostante la situazione fisica non ottimale". Il campionato poi riprenderà il 13 gennaio a San Severino Marche con la penultima gara del girone di andata che terminerà otto giorni dopo a Ferrara con 4 Torri Volley-Volley Potentino. s.m.