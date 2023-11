4 Torri contro la Lube per servire la cinquina

È un primato costruito lontano da Ferrara quello della 4 Torri Volley, che nelle prime quattro giornate ha giocato ben tre gare in trasferta. Finalmente per i granata è arrivato il momento di tornare a casa, al palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia che stasera alle 20,30 ospiterà l’incontro con la Cucine Lube Civitanova. Osservando la classifica, non dovrebbe esserci partita: quattro vittorie su quattro per la squadra di Fortunati, quattro sconfitte su quattro per i marchigiani. E lasciando da parte la scaramanzia, si può tranquillamente affermare che i padroni di casa partono super-favoriti contro il fanalino del girone E, che naturalmente però non va sottovalutato. "Siamo riusciti ad allenarci bene nonostante i normali acciacchi di stagione – spiega coach Andrea Fortunati –. Ci aspetta il secondo incontro in casa dopo quello con San Marino, che stiamo preparando al meglio cercando di portare a casa il risultato. L’obiettivo è quello di affrontare la gara con la giusta attenzione, perché di fronte abbiamo la Lube, una squadra molto giovane composta da ragazzi di grande talento. Cercheremo di far valere la nostra qualità più importante, la correlazione muro-difesa, oltre all’esperienza dei tanti giocatori che hanno disputato questo campionato. Per caratteristiche, la Lube è un avversario inedito, perché finora abbiamo sempre giocato contro squadre mediamente più esperte. Di conseguenza, è un ulteriore banco di prova per capire come affrontiamo questa categoria". Ecco il programma della quinta giornata: Paoloni Macerata-Nova Volley Loreto (oggi alle 17), Volley Potentino-La Nef Re Salmone (oggi alle 18,30), Promo Pharma San Marino-The Begin Volley (oggi alle 18), Pallavolo Sabini-Querzoli Volley (oggi alle 18), 4 Torri Volley-Cucine Lube Civitanova (oggi alle 20,30), Pietro Pezzi Ravenna-Sab Group Rubicone (oggi alle 17), riposa Sios Novavetro.

