4 Torri da playoff, travolta la capolista. Fortunati: "Ora un altro campionato"

4 torri volley

3

pallavolo sabini

0

Parziali: 25-22, 25-19, 25-18

La 4 Torri Volley supera a pieni voti l’esame di maturità e si candida in maniera autorevole alla vittoria della regular season.

Al palasport di Ferrara i granata travolgono in tre set la Pallavolo Sabini – che aveva chiuso al primo posto solitario il girone di andata – e si portano ad un solo punto dalla vetta della classifica (condivisa da The Begin Volley Ancona e Pallavolo Sabini).

Nei piani alti però la graduatoria è cortissima, con quattro squadre racchiuse in due punti! Basti pensare che la Nef Re Salmone Osimo – attualmente quarta a -2 dalla coppia di testa – è da considerarsi capolista virtuale, avendo già osservato il proprio turno di riposo.

Nel big match, come dimostrano i parziali, soltanto nel primo set la capolista riesce a contrastare la 4 Torri Volley (25-22), che nei due parziali successivi scappa via in maniera inesorabile (25-19 e 25-18). E adesso il calendario strizza l’occhio alla 4 Torri Volley, che nelle prossime cinque giornate se la vedrà con squadre di seconda fascia con la possibilità quindi di continuare l’assalto ai primi due posti che spalancano le porte ai playoff.

"È stata la partita perfetta – commenta coach Andrea Fortunati –. Siamo stati bravi, attenti e meticolosi in tutti i fondamentali, ma il dato più eclatante è stato il muro-difesa abbinato ad un livello di servizio molto buono. Inoltre, abbiamo avuto grande serenità nella fase cambio-palla, e tutti questi ingredienti hanno portato ad un risultato di questo tipo. Siamo sempre stati in partita anche nelle fasi punto a punto, e questo è un gran bel segnale in vista del prosieguo della stagione.

I ragazzi sono stati davvero strepitosi: in alcuni frangenti il livello del nostro gioco è stato davvero molto alto.

Anche perché di fronte avevamo un avversario non proprio semplice, considerando che in precedenza aveva perso solo contro di noi nel girone di andata e che guidava il girone.

La classifica? Ora ci troviamo nel treno delle prime della classe, e abbiamo accorciato sensibilmente il distacco dalla vetta del girone.

Adesso comincia un altro campionato, perché il ritorno sarà diverso con tante squadre che si sono rinforzate e venderanno cara la pelle.

Personalmente però sono ottimista, del resto con un gruppo che vedo lavorare in questo modo quotidianamente non potrebbe essere altrimenti".

Stefano Manfredini