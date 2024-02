4 Torri, è il momento di rimettersi in marcia. Al palasport con Ravenna e il nuovo sponsor

Le scorie lasciate dal ko tanto pesante quanto sorprendente rimediato a San Marino non sono ancora state smaltite del tutto, ma la 4 Torri Volley – per la prima volta targata Aeffe – deve assolutamente trovare la forza per ripartire. Quando? L’occasione arriva oggi alle 18,30 al palasport contro Pietro Pezzi Ravenna, un avversario sulla carta abbordabile col quale è obbligatorio conquistare tre punti. Il problema è che anche la settimana scorsa i granata affrontavano una squadra teoricamente più debole, invece la PromoPharma si è rivelata un osso durissimo per una 4 Torri Volley irriconoscibile. L’unica nota positiva della trasferta sammarinese è il punticino strappato, che consente alla squadra di Fortunati di restare in scia alla coppia di testa formata da The Begin Volley Ancona e Pallavolo Sabini. L’Aeffe quindi è a -3 dalla vetta, ma a questo punto non ci si possono più permettere passi falsi. Quantomeno non contro avversarie di livello inferiore come la Pietro Pezzi, decima in classifica a -17 da Smanio e compagni, con un bilancio di quattro vittorie e 10 sconfitte.

"Abbiamo ancora qualche leggero acciacco che speriamo di riuscire a smaltire prima della gara – confessa coach Andrea Fortunati –. Ci aspetta una partita delicata, nella quale dobbiamo portare a casa un risultato positivo. Il passo falso della settimana scorsa contro San Marino ha pregiudicato alcune cose, ma sono comunque convinto che i ragazzi siano super motivati per fare bene, e il lavoro effettuato negli ultimi giorni lo ha dimostrato. Dobbiamo cercare di arrivare preparati soprattutto a livello mentale, infatti spesso ci facciamo trovare pronti a livello fisico ma il fattore psicologico è un po’ altalenante". Al palasport naturalmente può fare la differenza il supporto del pubblico granata, già decisivo in occasione della vittoria più bella ottenuta dall’inizio del campionato, nell’ultimo incontro casalingo contro la capolista Pallavolo Sabini. Bisogna coltivare l’entusiasmo per alimentare il sogno playoff, riaccendendo una passione per la pallavolo che a Ferrara si è raffreddata da troppo tempo. Ora al timone della 4 Torri Volley c’è una società seria e ambiziosa, con un gruppo di dirigenti e tecnici preparati che lavorano ogni giorno per trasformare in realtà il grande obiettivo. Testa al match con Ravenna, e poi mirino fissato ai playoff, perché il volley ferrarese vuole puntare in alto.

Stefano Manfredini