4 Torri, serve l’effetto trasferta. Lontano da casa è un’altra musica. Fortunati vuole subito una reazione

La 4 Torri Volley torna – per fortuna – a giocare lontano da Ferrara, dove finora ha sempre vinto. A differenza di quanto accaduto nel palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, finora letteralmente stregato per Morelli e compagni. Oggi alle 20,30 a Povegliano (provincia di Treviso) i granata faranno visita al Gsp Carnio, che ha due punti in meno rispetto alla squadra di Fortunati ma ha centrato lo stesso numero di vittorie e sconfitte (tre). Come già accennato, le trasferte stanno diventando l’ancora di salvezza della 4 Torri Volley, che sul proprio campo non è ancora riuscita a ottenere una vittoria (solo 2 punti in tre uscite): dopo la prima agevole vittoria all’esordio in campionato a Padova contro il fanalino di coda Valsugana, i granata hanno vinto a Monselice (seconda forza del girone) e a Gorizia. Si guarda quindi alla gara di Povegliano con ottimismo, sul campo di un Gsp Carnio che ha iniziato il campionato con tre sconfitte (Silvolley, Monselice, Treviso), ma ora è in striscia positiva da tre giornate (Gorizia, Montecchio, Troticoltura Trento).

L’allenatore Romanetto può contare su una rosa formata da Menegazzo, Tessari, Caoduro, Sanson, Zanatta, Lazzaron, Cadamuro, Collato, Ferro, Cortesia, Paganin, Callegaro, Gionchetti (L) e De Vido (L). In casa 4 Torri Volley, tutti a disposizione per coach Fortunati: alzatori Schincaglia e Zanni, schiacciatori Grazzi, Morelli, Rossatti e Rossetti, opposto Cherin, centrali Aprile, Dosi, Pavani e Sulmona, liberi Poli e Soriani. "Abbiamo svolto una settimana di allenamenti produttiva e serena e abbiamo a disposizione l’intera rosa – commenta l’allenatore dei granata –. Povegliano è una squadra ostica con diversi battitori spin molto efficaci e gioca una pallavolo molto rapida con attaccanti esperti".

Ecco la classifica del girone B di serie B: Sav Silvolley 17, Tmb Monselice 16, UniTrento Volley 15, Volley Treviso 14, Btm & Lametris Massanzago 12, Kioene Padova 9, 4 Torri Volley 9, Bassano Volley 8, Gsp Carnio Carrozzeria 7, Sol Lucernari 7, SloVolley Zkb 5, Troticoltura Armanini C9 4, Valsugana Volley 2, Casalserugo Pallavolo 1.

s. m.