4 Torri Volley a Loreto per rimettersi in marcia

VOLLEY SERIE B

Dopo due sconfitte casalinghe di fila maturate al tie break negli scontri diretti con Ancona e Osimo, la 4 Torri Volley ha il dovere di riprendere la marcia interrotta qualche settimana fa. Il compito per Smanio e compagni però si profila tra i più difficili in assoluto, perché ad attenderli c’è una Nova Volley Loreto che sogna di compiere l’aggancio a quota 20 punti. Alle 17 a Loreto i granata si ritroveranno infatti di fronte un avversario reduce da quattro vittorie consecutive, e che più in generale ha un bilancio di sei successi e due sconfitte in otto gare. Nelle ultime partite non si può dire che la squadra di Fortunati abbia demeritato, ma le è sempre mancato qualcosa per riuscire a spuntarla. La 4 Torri Volley ha infatti alternato fasi di gioco brillanti ad altre costellate di errori, un trend in altalena che le ha impedito di allungare la striscia vincente e di restare al comando della classifica. Nessun dramma, perché la squadra di Fortunati non era certo stata costruita per dominare il campionato, però dopo una partenza così lanciata qualcuno si aspettava un ulteriore salto di qualità negli scontri diretti, che invece non è arrivato. Non resta che attendere le due gare che mancano prima della pausa invernale (dopo la gara in programma sabato prossimo alle 20,30 al palasport di Ferrara il campionato si fermerà fino al 13 gennaio), che inevitabilmente diranno se la 4 Torri Volley potrà continuare a lottare per le posizioni di vertice o dovrà ridimensionarsi.