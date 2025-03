4 Torri Volley a Treviso. Match dal sapore amarcord

Una partita che evoca ricordi di serie A. Da una parte il Volley Treviso che ha fatto la storia della pallavolo italiana: dall’altra la 4 Torri, che nella massima serie ha detto la sua per diversi anni e che un pensierino, a ritornarci almeno in una serie A3, in un qualche modo, ci sta facendo un pensiero. La sfida è in programma oggi al centro sportivo La Ghirada, ore 19 (arbitri Moro e Silvestri). Dopo i fasti passati, il Volley Treviso è ripartito dal settore giovanile e questa squadra di serie B è espressione di parecchi talenti presi in giro per l’Italia e non solo. Una formazione veneta che ora come ora è terza in classifica, anche se è reduce da due sconfitte consecutive (3-2 in casa con Massanzago e 0-3 sul campo del fanalino di coda Casalserugo).

Un bel banco di prova per la 4 Torri, che invece cerca di dare continuità di risultati a una stagione altalenante. Il 3-0 dato allo SloVolley domenica scorsa è stata una buona prova di forza, ma ora serve continuità, con sullo sfondo la possibilità di agganciare posizioni più nobili della classifica. Per il Volley Treviso, l’allenatore Michele Zanin avrà a disposizione Furlan, Argilagos, Barosco, Hristov, Monzani, Costantini, Benacchio, Ravagnan, Malosso, Belluco, Crosato, G. Moro, A. Moro (L), Tosatto (L). Nella 4 Torri ancora qualche problema con gli infortuni con qualche giocatore che è stato costretto in settimana da allenarsi a parte. Sicuramente out di nuovo Aprile.