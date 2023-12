4 Torri Volley al tappeto, dice addio al primo posto

4 torri volley

2

libertas Osimo

3

Parziali: 22-25, 25-16, 16-25, 25-20, 10-15

Tie break di nuovo fatale alla 4 Torri Volley che rimedia la seconda sconfitta consecutiva al termine di una maratona di cinque set. E il ko arriva ancora nel palasport di Ferrara, dove nel big match della nona giornata la spunta il Volley Libertas Osimo provocando uno scossone nelle prime posizioni della classifica. Già, perché per la prima volta dall’inizio del campionato la squadra di Fortunati perde la leadership scivolando in seconda posizione a quota 20 punti a braccetto con la Pallavolo Sabini, che dall’inizio del torneo ha perso una sola volta, al debutto proprio contro i granata. Il primo set è una girandola di emozioni, con la 4 Torri Volley che comanda fino al 17-13, poi un black out riporta in partita gli ospiti (18-18) che con un ace mettono la freccia sul 22-23 e chiudono 22-25. La reazione dei granata è veemente, con un secondo set a senso unico che termina con un 25-16 che parla da solo. Purtroppo il copione cambia radicalmente nel terzo set: stavolta è il Volley Libertas Osimo a prendere il largo dopo un fase di equilibrio (11-17), coi granata che riescono solo a limitare i danni fino al 16-25. Smanio e compagni rialzano la testa nel quarto set, che finisce nelle mani dei padroni di casa 25-20 rimandando il verdetto al tie break, dove Osimo si impone 10-15.