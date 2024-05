A Castelnovo Monti un’estate di volley ’doc’

Sarà una estate azzurra sottorete, quella di Castelnovo Monti. Nei mesi di giugno e luglio ben 5 squadre nazionali giovanili europee si alterneranno in collegiali e raduni, in parallelo ai quali si susseguiranno anche corsi residenziali per tecnici e preparatori atletici del volley. Tutto ciò nasce dalla convenzione che la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Sport Valley ha rinnovato con la Federazione Italiana Pallavolo e dalla capacità del comune appenninico di attrarre sport, anche di alto livello.

Una dopo l’altra, arriveranno a Castelnovo Monti le nazionali Under 18 di Italia, Bulgaria e Finlandia e poi le rappresentative under 20 di Italia e Spagna. Tali attività genereranno complessivamente oltre 50 giorni di soggiorno di squadre giovanili che dal nostro appennino viaggeranno poi alla volta di Romania, Grecia e Irlanda dove vivranno le fasi finali dei campionati Europei di categoria.

Oltre alle presenze dirette generate da atlete e staff ne matureranno altre grazie all’indotto di addetti ai lavori, allenatori e appassionati che saranno attratti dal meglio della pallavolo giovanile europea. La sovrapposizione di collegiali e raduni permetterà anche l’organizzazione di 6 test match che si disputeranno a porte aperte al Pala Giovanelli di Castelnovo Monti e al Palestrone di Rivalta. Saranno tre le amichevoli fra le Under 18 di Italia e Bulgaria (sabato 8, domenica 9 e lunedi 10 giugno) e tre le amichevoli fra le pari età di Italia e Finlandia (sabato 22, Domenica 23 e lunedi 24 giugno). Tre amichevoli sono previste anche fra le squadre under 20 di Italia e Spagna (Sabato 27, Domenica 28 e Lunedi 29 luglio).

Alla conferenza stampa di ieri, che si è svolta presso l’aula magna del liceo sportivo di Reggio, sono intervenuti il presidente della Fipav Emilia-Romagna Silvano Brusori, il sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini e per la Regione, Giammaria Manghi.

Dal comune appenninico sono scesi per l’occasione anche i rappresentati di associazioni ed enti che si attiveranno per favorire la migliore ospitalità alle pallavoliste. Fra questi Appennino Volley Team, Onda della Pietra, CAI Bismantova, Pro Loco Marola, ma sono intervenuti anche albergatori e rappresentanti di Volley Tricolore Reggio Emilia e Volley Heron Bagnolo, già abituali fruitori dei servizi dell’Appennino per i propri raduni pre-campionato. L’insieme di tutte le attività residenziali pallavolistiche ospitate nel 2024 a Castelnovo ne Monti genererà non meno di 2300 presenze.

Il Turismo Sportivo è sempre più una perla dell’Appennino Reggiano tant’è che alla presentazione di ieri sono intervenuti anche due giovani chef, Fabio Lusetti e Lorenzo Bianchi, di 23 e 22 anni (nella foto) originari di Castelnovo e di Casina, che dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero Nelson Mandela di Castelnovo Monti se ne erano andati per vivere esperienze di lavoro in riviera romagnola, a Madonna di Campiglio, a Malta ed in Spagna e che ora sono tornati in paese con la gioia di aver trovato un posto di lavoro nelle strutture di ristorazione e ricettive proprio grazie alla richiesta emersa in seguito allo sviluppo del turismo sportivo.