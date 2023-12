A gennaio con trevi. Clementina da trasferta, la classifica migliora

1

CLEMENTINA

3

: Casini 10, Mezzedami 17, Giubbolini 5, Bigliazzi 2, Mazzini 15, Lazzeri 7, Para 5, Magnolini, Mazzinghi, Bigliazzi, Maioli, Eifelli (L1), Castellani (L2). All. Becucci.

CLEMENTINA: Dalla Rosa 3, Ciccolini 8, Stafoggia 13, Usberti 3, Fedeli 16, Canuti 13, Grilli 9, Saveriano 1, Pizzichini 1, Paparelli 1, Boari, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

Arbitri: Mastrogiovanni e Caronna.

Parziali: 18-25, 25-19, 23-25, 22-25.

Ritorno alla vittoria per la Clementina che dopo le due ultime sconfitte rialza la testa a Montespertoli. Determinazione e attenzione nel primo set da parte di Saveriano e compagne. Black out nel secondo set da parte delle ospiti. Nel terzo set un break di 7-0 per le padrone di casa fa tremare la Clementina che piano piano però riesce a ricucire lo strappo vincendo il set in volata. Nel quarto set la squadra di Paniconi ritorna a giocare come sa prendendo subito un buon vantaggio e trionfando.