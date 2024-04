A Pesaro. Under 18 femminile, la Cbf Balducci Paoloni è campione regionale

L’under 18 della Cbf Balducci Paoloni HR è campione regionale battendo a Pesaro la Pallavolo Collemarino 3-0 (25-19 25-19 25-20). Ora per la squadra ci sono le finali nazionali Under 18 dal 14 al 19 maggio a Conversano. È molto soddisfatto Pietro Paolella, presidente HR Volley: "Sono felice ed emozionato per il risultato – dice – che ci proietta a giocarci le finali a livello nazionale. Ringrazio chi lavora per la crescita del vivaio, grazie alle società con cui condividiamo il progetto Volley School, Volley Macerata e Paoloni Appignano, e uno speciale ringraziamento ai club che ci hanno aiutato per formare la rosa dell’Under 18, ovvero la Pieralisi Jesi, la Clementina Castelbellino, la Virtus Fano, Filottrano e Fermo. Presto giocheremo per il titolo regionale Under 16 e sono certo che le ragazze ci daranno grandi soddisfazioni". "La vittoria del titolo – commenta coach Nicola Bacaloni – è frutto del lavoro. In questi anni abbiamo perso tante semifinali e qualche finale regionale, ma ci siamo stati sempre, a provarci fino in fondo finché non ci siamo riusciti". L’Under 18 Cbf Balducci Paoloni: Giulia Bellinzona, Viola Borsella, Sally Cappellacci, Sara Costantini, Matilde Fabbroni, Sofia Luciani, Valeria Mercante, Agnese Pepa, Gaia Pesaresi, Maria Piccotti, Vittoria Pistarelli, Elisa Pizzichini, Emma Rapagnani, Alice Usberti, Sara Vecchi. Allenatore: Bacaloni, vice allenatore: Marco Valente.