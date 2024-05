A un passo dal traguardo. Colombiera sogna la ’D’

A due giornate dal termine della stagione il Volley Colombiera Ameglia Project è ad un passo dalla promozione in serie D. Manca un solo punto alle ragazze guidate da Andrea Carli per tagliare l’ambito traguardo e concludere il campionato di Prima Divisione femminile da protagoniste assolute. Sabato potrebbe quindi essere il giorno della verità quando scenderanno in campo in trasferta contro l’Elsel Pallavolo Spezia. La sfida, in programma alle 20 al palazzetto di Riccò del Golfo, potrebbe, infatti, portare al trionfo le giallonere, capaci di mettere a segno finora ben 19 vittorie su 20 gare disputate. Una cavalcata spettacolare che solamente il Podenzana Tresana ha cercato di incrinare. Le agguerrite avversarie, al momento distanti 6 punti, dovranno per forza vincere contro la Vdm Spezia 2005 al ’Palaconti’ sabato alle 18. Un risultato che, però, potrebbe non bastare alle lunigianesi visto che il Volley Colombiera sarà determinato più che mai a non farsi sfuggire l’occasione di coronare il proprio sogno con un turno d’anticipo. "Finora abbiamo perso una sola partita – afferma mister Carli – nella prima giornata proprio contro il Podenzana, che poi si è rivelata essere l’unica squadra in grado di metterci in difficoltà. In quell’occasione venivamo da un striscia di contagi per Covid che ci ha costretto a giocare in emergenza, le nostre avversarie hanno trtatto vantaggio del nostro calo fisico.

Da quel momento in poi il nostro cammino è stato perfetto. Un percorso particolarmente soddisfacente anche a livello personale perché sono partito come coach in Terza Divisione per arrivare in Prima Divisione. Sono quindi passato al settore maschile, da allenatore-giocatore in serie C, per poi tornare a guidare il gruppo femminile dove ho ritrovato Linda Figoli, l’unica ’superstite’ della nostra scalata. Per tutto questo non posso fare altro che ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di poter lavorare con una squadra competitiva, il mio staff composto dal vice Carli Emilio, i dirigenti accompagnatori Cargiolli Andrea, De Donno Giovanna e Catti Gianmarco, la fisioterapista Tedeschi Mery e tutte le ragazze, nessuna esclusa, perché insieme hanno superato le difficoltà". Il futuro? "Continuare con questo gruppo, che è composto da ragazze fantastiche - conclude - cercando di implementarlo numericamente". Questa la rosa della squadra: Bande: Berardi Francesca (1998), Bertonelli Lisa (2001), Lottici Elena (1996), Martinelli Sara (1996). Centrali: Carrozzo Francesca (1997), Bernucci Silvia (1996), Figoli Linda (2001). Opposto e capitano Cicalese Sarah (1996) Palleggiatrici: Deste Gaia (2001) e Pescetto Sara (2006). Liberi Fiorino Sara (2000) e Raggi Giorgia (1999).

Ilaria Gallione