A2 donne: ore 17 a Olbia lo spareggio che vale la stagione. Fcredil, in Sardegna c’è l’ultima spiaggia. Alberti: "Teniamoci stretta la categoria»

E’ il giorno del verdetto: dentro o fuori, salvezza o retrocessione. Non ci sarà mezza misura. Corre l’ultima giornata del campionato di pallavolo di A2 femminile e per la Fcredil vale come uno spareggio. Le rossoblù di coach Alberti saranno di scena alle 17 a Olbia.

La squadra sarda è quint’ultima e prima delle formazioni salve, Bologna è sesta, prima delle retrocesse, con due punti da recuperare. Morale: Bologna ha l’obbligo di vincere per 3-0 o 3-1 e riscattare il ko dell’andata, per tenersi stretta la serie A2 conquistata poco più di un anno fa vincendo i playoff del campionato di B1 femminile contro Imola.

Un anno dopo, un altro spareggio per la serie A2.

"Ci siamo preparate e abbiamo studiato nel miglior modo possibile le giocatrici dell’Hermaea Olbia, pur sapendo che ce ne sono diverse che possono sostituire le titolari senza che la squadra perda qualità. Abbiamo lavorato serenamente e con grande impegno per arrivare al meglio a quest’ultima importante sfida", spiega il tecnico Gianluca Alberti, consapevole che l’aspetto mentale, questo pomeriggio, sarà fondamentale.

"Dovremo giocare con coraggio e voglia di tenerci stretta questa serie A e non con la paura di poterla perdere".

Poi sarà tempo di bilanci, valutazioni e programmazione futura: ma solo dopo che sarà caduta l’ultima palla.

"Sono particolarmente legato a un momento di questa stagione, relativo alla partita di esordio al PalaMarani di Budrio. Avevamo avuto dei grossi problemi per il taraflex, che risultava inadatto e avevamo il timore di non riuscire a esser pronti per la gara contro Perugia; ci sono voluti un grande sforzo organizzativo e di sostegno da parte di tutti, ma abbiamo dimostrato che si può fare fare pallavolo di aerie A anche a Bologna, crescendo e migliorando giocatrici. Ora serve l’ultimo sforzo per tenercela stretta", chiosa Alberti.

Difficile possano esserci novità di formazione, almeno al pronti via: probabile la conferma del sestetto composto da Saccani e Tellaroli, Ristori e Lotti e Tresoldi e Neriotti e Laporta libero, con Bovolo, Rossi e capitan Fiore pronte a subentrare in caso di bisogno.

Le altre gare: Offanengo-Millenium Brescia, Lecco-Soverato, Cbl Costa Volpino-Altafratte Padova, Melendugno-Pescara.

La classifica: Offanengo 47; Millenium Brescia 40; Lecco 39; Olbia, Melendugno 33; Vtb Fcredil Bologna 31; Soverato 24; Cbl Costa Volpino 23; Altafratte Padova 19; Pescara 1.

