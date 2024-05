A2 femminile. Busolini: "Cbf, voglio essere pronta per il raduno»

Sono mesi di palestra e altri ne seguiranno per Federica Busolini (foto), centrale della Cbf Balducci, che sta lavorando sodo per farsi trovare pronta dopo l’intervento chirurgico a causa della lesione totale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. "Ho ripreso – spiega la giocatrice confermata dalla società – poco dopo l’operazione, ora ho iniziato a fare pesi. Non sono mancati i problemi in questi mesi, ma ora la situazione è migliorata". Il 12 gennaio si è infortunata in allenamento. "Purtroppo gli infortuni sono da mettere in conto e sto facendo di tutto per essere pronta per il raduno, ma so anche che ci sarà ancora parecchio da lavorare". Fino a pochi giorni fa ha svolto a Macerata questa preparazione e ora continuerà a farlo a Roma. "Le compagne – spiega – mi sono sempre state vicine e ho sentito al mio fianco la dirigenza". La Cbf Balducci ha affidato la panchina a coach Valerio Lionetti. "Il tecnico – ha spiegato la giocatrice – mi ha tranquillizzata dicendomi di fare tutto quanto è necessario per essere pronta fisicamente e mentalmente dopo questa fase". Dal mercato sta uscendo una Cbf Balducci con diverse novità rispetto a quella passata. "A me sembra una squadra molto competitiva essendoci state conferme importanti e arrivi di rilievo. Ci sarà da lavorare tantissimo perché l’A2 è un campionato complicato e ricco di impegni". La schiacciatrice Giorgia Quarchioni non farà parte della rosa del prossimo anno.