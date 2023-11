A2 femminile. Cbf Balducci, nel Salento l’esordio di Morandini

"Sono stata assalita dall’emozione quando il coach mi ha fatta entrare, in campo ho cercato di stare il più tranquilla possibile e ho sentito la fiducia delle compagne". Aurora Morandini, libero-schiacciatrice della Cbf Balducci, ricorda il momento dell’esordio nel campionato di A2 dopo stagioni in B, un debutto segnato dalla vittoria sul campo del Melendugno. "A inizio stagione – ricorda – avevo un po’ di timore e preoccupazione perché ero in un campionato mai frequentato, poi piano piano mi sono sentita a mio agio". L’inizio di gara è stato complicato con le avversarie che nel primo set erano 23-17. "Eravamo contratte, tese e non so quale possa essere la causa. Poi siamo riuscite a ingranare ed è emersa la squadra che ci ha fatto vincere quel parziale". L’analisi sull’avvio di gara del coach Stefano Saja. "Non siamo stati molto brillanti – spiega il tecnico della Cbf Balducci – e giocando a tratti siamo riusciti a salvare quel set con grande determinazione, sfruttando pure qualche errore delle avversarie. Alla fine la strada si è spianata". Avere vinto il primo set è stato importante. "Ha fatto bene al morale – aggiunge Morandini – e lo si è notato dal secondo set quando siamo apparse più tranquille, anche se la gara è rimasta molto combattuta". Domani alle 20.30 la Cbf Balducci riceverà l’Olbia, formazione di metà classifica che domenica ha battuto la leader Montecchio Maggiore. "Ogni gara è a sé e non c’è mai da abbassare la guardia, è un girone – conclude Morandini – molto equilibrato e occorre stare sempre molto attente".