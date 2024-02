A2 femminile. Cbf Balducci, via l’opposta Korhonen. Si tratta con Dzakovic

Si dividono le strade tra la Cbf Balducci, formazione di A2 di volley femminile, e l’opposta finlandese Piia Korhonen (foto), arrivata in arancionero in estate, presto potrebbe esserci l’arrivo della montenegrina Danijela Dzakovic. Una decisione che era nell’aria da tempo considerando che la finlandese non ha potuto dare l’apporto sperato ed è sempre rimasta ai margini della formazione. Con questa mossa la società ha evidentemente individuato un’alternativa sul mercato, una possibilità che non si era concretizzata nei mesi scorsi considerando quanto sia fondamentale un’opposta di valore, per di più per una squadra con ambizioni di promozione. La dirigenza maceratese ha puntato il mirino su Dzakovic, giocatrice montenegrina classe 1994 che conosce il campionato di A2 avendolo frequentato con le maglie di Aragona e Sant’Elia. Al momento la giocatrice è in Polonia con il Grupa Azoty Akademia Tarnow. È una fase chiave della stagione: Perugia, in vetta nella pool promozione, è favorita per salire in A1, mentre le squadre dalla seconda alla quinta piazza accederanno ai playoff. La Cbf Balducci è al quarto posto con 46 punti e deve guardarsi alle spalle. Alle 15 di domani le maceratesi riceveranno la visita di Busto Arsizio, un avversario di valore che ha 55 punti e sta insidiando la capolista Perugia (61 punti).