A2 Femminile. Fiesoli: "A Mondovì servirà una Cbf Balducci determinata»

Dopo l’esame superato con Cremona per la Cbf Balducci se ne presenta un altro con un elevato tasso di difficoltà, sebbene Mondovì stia attraversando un momento difficile nonostante un organico di assoluto valore. Alle 17 di oggi si gioca la terza giornata di ritorno dell’A2 di volley femminile con le arancionere, in vetta al girone B, che vogliono proseguire la striscia di 10 vittorie di fila, mentre le piemontesi, quinte in classifica, faranno di tutto per risalire la china e assicurarsi un posto tra le prime cinque alla fine della prima fase che vale la qualificazione alla Poule promozione. "In chiave Poule promozione – sottolinea Alessia Fiesoli, schiacciatrice della Cbf Balducci Macerata – contano molto i punti conquistati nella prima fase e proveremo a fare del nostro meglio anche in un campo complicato come Mondovì, una formazione che avrà voglia di riscatto. Dovremo quindi scendere in campo con grande concentrazione e determinazione per cercare di portare a casa altri punti fondamentali".

A inizio settimana Mondovì ha esonerato coach Marco Gazzotti, promuovendo nuovo tecnico il vice Claudio Basso. La cabina di regia sarà in mano a Veronica Allasia in diagonale con l’opposta Clara Decortes, una delle migliori realizzatrici del campionato. Al centro non ci sarà la ex arancionera Valeria Pizzolato, fermata da un infortunio al ginocchio: reparto affidato a Chiara Riparbelli e Alice Farina. A schiacciare ci saranno la statunitense Kristin Lux e Salimatou Coulibaly. Il libero è Agata Tellone. La partita sarà diretta da Dalila Viterbo di Livorno e da Roberto Russo di Genova.

Il campionato di A2 femminile è disponibile in esclusiva in diretta sul canale Volleyball TV in modalità free: basta registrarsi sulla piattaforma per potere vedere tutti gli incontri del Girone A e del Girone B gratuitamente. Per le gare in trasferta diretta tv nelle Marche su Studio 7 TV Canale 78.