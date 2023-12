A2 femminile. Il diesse Storani:: "La Cbf Balducci è a posto così»

"Siamo contenti di quanto abbiamo, non ci sono particolari esigenze e comunque restiamo sempre vigili su cosa succede attorno". Maurizio Storani, diesse della Cbf Balducci, sta con le antenne dritte in tempi di mercato. "Finora – aggiunge – abbiamo mostrato più aspetti positivi che negativi. Non sono mancate le difficoltà: la schiacciatrice Giorgia Quarchioni tornerà a disposizione a metà gennaio, la centrale Federica Busolini è stata fuori un mese, un paio di settimane è stata indisponibile la schiacciatrice Arianna Vittorini, l’opposta Piia Korhonen ha accusato qualche problema che è in via di soluzione. Ritengo che non ci sia la necessità di ricorrere al mercato". Anche perché finora le ragazze stanno facendo bene come dimostra il primo posto nel girone. "La Cbf Balducci sta rispondendo in modo positivo in un campionato difficile come l’A2 femminile". In questo percorso non sono mancati gli aspetti soddisfacenti. "Mi ha colpito la tranquillità con cui le ragazze si allenano e giocano. Ero certo che la squadra avesse delle qualità tecniche, ma ci vuole tempo e all’inizio possono esserci difficoltà in una squadra nuova. Mi è poi piaciuta la disponibilità di ognuna di mettersi a servizio delle compagne, si fa sentire in tal senso l’apporto di Alessia Fiesoli e Giulia Bresciani". Domenica le maceratesi faranno visita a Mondovì. "È una gara particolare e un avversario contro il quale da tempo si giocano gare di alto livello. Loro stanno attraversando un momento complicato, la società ha esonerato il coach e giocheremo in un ambiente alla ricerca del riscatto. La Cbf Balducci dovrà rimanere tranquilla, fare forza sulle nostre qualità in una fase ancora interlocutoria della stagione".