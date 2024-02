A2 femminile. La Cbf Balducci al lavoro, si cerca il riscatto

Testa all’anticipo di sabato quando alle 18 la Cbf Balducci affronterà al Banca Macerata Forum la la Tecnoteam Albese Volley Como dell’ex Silvia Fiori nella terza giornata della Pool Promozione di A2 di volley femminile. Le maceratesi hanno iniziato male la seconda fase della stagione perdendo a Perugia e domenica scorsa in casa contro Talmassons al termine di una partita giocata molto male. L’obiettivo è dare un calcio a questa crisi, l’unico modo è tornare alla vittoria per restare dentro alla zona playoff e respingere l’assalto delle squadre all’inseguimento, tra cui proprio la formazione comasca che viene da una serie importante di risultati positivi. Il lunedì stato giorno di riposo per le giocatrici che ora hanno ripreso il lavoro per farsi trovare pronte nel match di sabato dove occorrerà fornire una prestazione migliore in tutti i fondamentali rispetto a quella contro Talmassons. Occorrerà innanzitutto battere in modo da rendere più difficoltosa la ricezione per non permettere alla palleggiatrice di distribuire il gioco con eccessiva facilità, ma occorrerà essere anche più presenti in attacco dove qualche giocatrice non sta attraversando la migliore forma. Ecco, quindi, che la partita contro Como rappresenta uno snodo fondamentale della stagione della Cbf Balducci.