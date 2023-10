A2 femminile. La Cbf Balducci contro Mondovì: "Dobbiamo essere più continue»

"Mondovì è una squadra forte e ha attaccanti pesanti, ma anche noi siamo una formazione di valore". Giada Civitico, centrale della Cbf Balducci, scatta la fotografia delle piemontesi che oggi alle 17 saranno al Banca Macerata Forum per la terza giornata del campionato di A2 di volley femminile. "Noi – aggiunge la giocatrice – dobbiamo ritrovare e far vedere le nostre certezze perché ancora abbiamo alti e bassi, non riusciamo a esprimerci sempre al meglio. Stiamo lavorando tanto in palestra e credo che in questo momento dobbiamo concentrarci ancora molto su quello che facciamo noi". Le maceratesi sono reduci dal primo successo in campionato colto al tie break a Cremona, le piemontesi hanno infilato due vittorie.

Stefano Saja, coach della formazione maceratese, guarda soprattutto a casa propria. "Noi – dice – non siamo ancora consapevoli dei nostri mezzi e di potere giocare bene a pallavolo. La Cbf Balducci ha un enorme potenziale e dobbiamo essere i primi a credere in noi stessi. La gara contro Montecchio non è stata bella sul piano tecnico ma lo è stata sul piano agonistico, tuttavia non ci ha portato punti e ciò ci ha condizionato nel primo set della gara successiva a Cremona in cui non abbiamo giocato. Dobbiamo trovare le nostre sicurezze, e sono tante". In estate la squadra è stata rivoluzionata e occorre tempo. "Ci stiamo conoscendo e attraverso la conoscenza il gruppo potrà avere coscienza delle proprie potenzialità che sono tante. Non abbiamo un leader tecnico che da solo può risolvere la gara, in fondo la squadra è stata costruita perché esprimesse un gioco d’insieme, in cui ognuna dà una mano all’altra".