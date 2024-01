A2 femminile. La Cbf Balducci è tornata al lavoro: "Importanti le prossime due gare»

La Cbf Balducci è tornata al lavoro con la novità Laura Broekstra, la centrale tedesca arrivata in Italia domenica sera dopo l’ultima gara della Bundesliga giocata sabato scorso con la sua ex squadra. Dopo aver effettuato le visite mediche ha iniziato ufficialmente l’avventura in arancionero: sarà la prima volta al di fuori dalla Germania per l’atleta tedesca. La società è stata costretta a ricorrere sul mercato dopo l’infortunio a Federica Busolini che ha riportato la lesione al legamento crociato anteriore. "La giocatrice – dice Pietro Paolella, presidente del club maceratese – si opererà il 6 marzo a Rimini. Adesso svolge esercizi per il rafforzamento muscolare che non riguardano il ginocchio. Ha ripreso ad allenarsi anche l’opposta Korhonen". All’orizzonte la sfida casalinga di domenica quando alle 17 arriverà la Cda Volley Talmassons per la seconda giornata della Pool Promozione. "Adesso – aggiunge il presidente – il calendario ci propone due sfide interne: domenica con Talmassons e la successiva con l’Albese Como, due gare molto importanti perché potrebbero darci la sicurezza di finire tra le prime cinque formazioni della Pool promozione". La vincente della pool salirà in A1 mentre le altre quattro accederanno ai playoff per contendersi l’altro posto disponibile per la massima serie. Ma adesso in casa maceratese il pensiero è rivolto al Talmassons. "È un avversario forte da affrontare con attenzione". Le maceratesi sono tornate battute da Perugia. "La squadra è rimasta in partita, a parte il secondo set, contro un avversario forte e in forma. C’è stato impegno e le ragazze hanno messo in campo quella voglia e determinazione che sono ingredienti necessari in questa fase della stagione".