A2 femminile. La Cbf Balducci ha conquistato il pass per i playoff

La Cbf Balducci ha conquistato il pass per i playoff nell’A2 di volley femminile quando mancano ancora due giornate alla conclusione della pool promozione. Già sono stati emessi i verdetti: Perugia promossa in A1 e l’altro posto a disposizione se lo contenderanno Messina, Busto Arsizio, Talmassons e, per l’appunto, Cbf Balducci. Le ultime due giornate potrebbero cambiare la posizione di queste formazioni, Macerata potrebbe ambire al massimo alla quarta piazza. "Il percorso – riflette Pietro Paolella, presidente della Volley Cbf Balducci – rispecchia quanto ci eravamo prefissati, magari ci attendevano qualcosa in più in Coppa Italia dove siamo usciti ai quarti. Durante il cammino siamo purtroppo incappati in qualche infortunio di troppo, ma io sono sono orgoglioso di quanto fatto". Perugia ha vinto la pool promozione ed è salita in A1. "Complimenti alle umbre, una squadra degna dell’A2 in cui ha fatto registrare un rendimento costante ed elevato". E adesso ci sono ancora due gare da giocare: domenica in casa contro Messina e infine in trasferta contro Busto Busto Arsizio, avversarie che le maceratesi si troveranno nei playoff. "Ora c’è solo da guardare avanti, crediamo nei nostri mezzi considerando che quando le nostre ragazze si esprimono sullo stesso livello è complicato per le avversarie". Nei progetti della società c’è di riportare Macerata in serie A1. "È quanto ci siamo ripromessi – conclude Paolella – varando un progetto di due anni che vogliamo mantenere, adesso pensiamo a cogliere l’opportunità offerta da questa stagione".