A2 femminile. La Cbf Balducci oggi in casa dell’Albese Como

Ecco una partita di fondamentale importanza per la Cbf Balducci che alle 17 di oggi affronterà in trasferta l’Albese Como, terzultima giornata della pool promozione dell’A2 di volley femminile. La leader di questa prima fase sarà promossa all’A1 mentre le squadre dalla seconda alla quinta in classifica saranno ammesse ai playoff a cui ambiscono la Cbf e l’Albese Como, sesta a quota 46 mentre le maceratesi sono quinte con 49 punti. Le arancionere, in caso di vittoria da 3 punti, staccherebbero definitivamente l’Albese, anche in virtù del maggior numero di vittorie in campionato, mentre in caso di ko secco sarebbero agganciate dalle lombarde e tutto sarebbe rinviato alle ultime due giornate della Pool Promozione. "Si tratta – spiega Alessia Fiesoli, capitana della Cbf Balducci – di una gara importantissima per la classifica e per il morale. Siamo pronte per fare una buona prestazione contro una squadra ben attrezzata, in forma, che nelle ultime partite ha portato sempre a casa vittorie e punti. Noi vogliamo riscattare la sconfitta a Talmassons, ci siamo allenate bene, siamo cariche per fare un’ottima gara". Anche le lombarde sottolineano l’importanza della gara. "Si tratta – ha detto Martina Veneriano, centrale dell’Albese Como – di una partita decisiva che può consentirci di avvicinare il nostro sogno. Sappiamo che Macerata è una squadra fatta per stare nelle prime posizioni, più di quanto lo siamo noi. Credo che sarà molto difficile, ci vuole il solito calore di Casnate e dei tifosi per darci la carica". Il tecnico della formazione lombarda dovrebbe partire con la regia di Cecilia Nicolini in diagonale con l’opposta slovena Eva Zatkovic. Al centro ci sono Martina Veneriano e Denise Meli, reparto bande affidato all’argentina Daniela Bulaich Simian e a Marika Longobardi. Il libero è l’ex arancionera Silvia Fiori. Sono tre le ex in campo: Federica Stroppa all’Albese nel 2022/2023; Fiori a Macerata lo scorso anno e Asia Bonelli all’Albese nel 2018/19 (Serie B1). All’andata ha vinto la Cbf Balducci al tie break.

Il campionato di A2 è disponibile in esclusiva in diretta sul canale Volleyball TV in modalità free, per le gare in trasferta diretta tv nelle Marche su Studio 7 TV Canale 78.