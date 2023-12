A2 femminile. La Cbf Balducci si prepara per la gara a Mondovì

La Cbf Balducci è tornata in palestra dopo la bella prestazione contro Cremona che ha sancito la decima vittoria di fila per le maceratesi nel girone B dell’A2 di volley femminile. Ma adesso la squadra, prima nel raggruppamento, è attesa da un altro esame perché domenica le ragazze giocheranno a Mondovì, una di quelle realtà costruite per un torneo di vertice e che può contare su giocatrici di indubbio. La Cbf Balducci è quindi attesa dall’ennesimo esame e da altre conferme dopo quelle che le giocatrici hanno dato in questi mesi.

Il programma di lavoro è quello classico non essendoci impegni infrasettimanali: i pomeriggi saranno dedicati all’allenamento con la palla mentre ieri e venerdì mattina le ragazze faranno sedute in sala pesi. Inoltre oggi è prevista anche una seduta di tecnica, sabato è fissato l’ultimo allenamento nelle Marche prima della partenza per Mondovì dove domenica mattina si testerà l’impianto di gioco del PalaManera.