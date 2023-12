A2 femminile. L’opposta Stroppa: "A Mondovì si è vista una Balducci molto determinata»

"Mondovì è storicamente un avversario difficile ma ne se siamo venuti fuori con personalità". Stefano Saja, coach della Cbf Balducci, commenta il successo in Piemonte al tie break che consolida la squadra maceratese al primo posto con 30 punti, alle spalle ci sono Montecchio, Cremona e San Giovanni in Marignano a quota 26. "A tratti – aggiunge – abbiamo espresso un grande livello di gioco e in altri abbiamo tirato fuori le unghie e i denti, specie al tie break quando le avversarie si erano portate sul 5-0". In quel frangente è emersa la squadra. "Tutti insieme siamo riusciti a conquistare la vittoria giocando veramente da squadra". Anche la schiacciatrice Alessia Bolzonetti insiste sulla bella prestazione corale. "Entrambe le formazioni – dice la giocatrice – hanno lottato, noi sul finale abbiamo mostrato un grande lavoro di squadra. È stata una battaglia e sono felice per la vittoria che meritavamo". Il tie break è iniziato male per le maceratesi costrette a risalire la china. "Punto a punto – racconta Federica Stroppa, opposto della Cbf Balducci – siamo riuscite a colmare lo svantaggio dando poi tutto pur di tornare a casa con il successo". È stata una gara complicata per il valore di Mondovì. "Sin dall’inizio – racconta la giocatrice – sapevamo che non sarebbe stato facile giocare qui, così è stato confrontandosi due formazioni che hanno lottato e non hanno mai mollato". Ora le maceratesi giocheranno sabato alle 20.30 al Banca Macerata Forum dove per la quarta giornata di ritorno riceveranno la visita di Offanengo.