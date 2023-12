A2 femminile. Mazzon: "La Cbf Balducci non molla, c’è da fare punti per la pool promozione»

"Stiamo sempre sul pezzo considerando che Perugia ha 4 punti più di noi nell’altro girone". Alessia Mazzon, centrale della Cbf Balducci, sottolinea quanto la squadra non si senta appagata del primo posto nel girone B di A2 di volley femminile. "Si pensa sempre – aggiunge – in chiave pool". La giocatrice domenica scorsa a Mondovì è salita alla ribalta per avere segnato 20 punti nella trasferta vittoriosa. "In effetti – dice – 20 punti non sono pochi nel mio ruolo, ma ci può anche stare considerando che abbiamo giocato 5 set. Ho un’intesa pazzesca con la palleggiatrice Asia Bonelli che mi dà tanta fiducia. Il mio record è di 2-3 anni fa quando ho firmato 26 punti con la maglia del San Giovanni in Marignano". Finora Mazzon si è fatta valere a muro avendone realizzati 27. "Questo mi fa piacere essendo una centrale d’attacco e il muro non è una mia specialità, anche se ci lavoro tanto". Non c’è da cullarsi sui buoni risultati ma occorre migliorarsi e crescere. "Possiamo fare ancora meglio tra muro e difesa, anche se noi abbiamo in Giulia Bresciani la dea difesa". La giocatrice si trova bene nella società Cbf Balducci. "Tutte le giocatrici, tra le quali mia sorella Giorgia, mi hanno parlato bene del club dove siamo delle principessine, siamo coccolate dalla dirigenza che non ci mette pressione e così abbiamo la testa libera di potere esprimere la nostra pallavolo".

Sabato alle 20.30 la Cbf Balducci riceverà la Trasporti Bressan Offanengo per la quarta giornata di ritorno della regular season dell’A2 femminile. In occasione di questa partita e di quella del 26 dicembre contro San Giovanni in Marignano sarà attiva una promozione speciale riservata agli abbonati alla stagione 202324: chi è in possesso della tessera di abbonamento potrà portare con sé alla partita un amicoa che avrà diritto ad un biglietto di ingresso ad un prezzo super scontato di 1 euro. Promozione attiva soltanto al botteghino del Banca Macerata Forum.