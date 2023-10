A2 femminile, sconfitto al tie break Mondovì. Che rimonta della Cbf Balducci: ecco la prima gioia casalinga

Cbf Balducci

3

Mondovì

2

CBF BALDUCCI HR : Bonelli 4, Bolzonetti 29, Civitico 3, Korhonen 9, Fiesoli 16, Mazzon 13, Bresciani (L), Busolini 8, Stroppa 1. Non entrate: Masciullo, Vittorini, Morandini, Costantini (L). All. Saja.

LPM BAM MONDOVÌ: Allasia 2, Grigolo 8, Pizzolato 9, Decortes 32, Lux 6, Riparbelli 8, Tellone (L), Coulibaly 2, Lapini, Manig. Non entrate: Marengo, Farina. All. Gazzotti.

Parziali: 20-25 21-25 25-18 25-22 17-15.

Note: Macerata 13 battute sbagliate, 3 ace, 8 muri vincenti, 40% in attacco, 46% in ricezione (24% perfette). Mondovì 16 battute sbagliate, 1 ace, 6 muri, 37% in attacco, 55% in ricezione, 22% perfette). Mvp Bolzonetti.

Sotto di due set la Cbf Balducci tira fuori gli artigli e batte Mondovì, una delle formazioni accreditate per la vittoria finale. Per le maceratesi è il primo successo interno con una scatenata Alessia Bolzonetti (29 punti), per le piemontesi è la prima sconfitta nonostante la prova di Clara Decortes (32 punti). Nei due parziali iniziali Mondovì è abile a prendere le redini del gioco: nel primo set vince (20-25) e nel secondo (21-25). Nel terzo set la Cbf Balducci è più efficace in battuta (44%) e accorcia le distanze (25-18). Il quarto è equilibrato quando nelle battute finali c’è lo strappo decisivo delle ragazze di Saja (25-22). Nel combattuto tie break la Cbf Balducci chiude (17-15) con Busolini, a filo rete dopo l’ottimo servizio di Bonelli, e completa l’opera.