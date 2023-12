A2 femminile, si gioca alle 17. Cbf, attenta alla sorpresa Cremona: "Matricola sì, ma nessun regalo»

Domani alle 17 il Banca Macerata Forum ospiterà un match d’alta classifica: la Cbf Balducci, capolista dell’A2 femminile girone B, riceverà la visita di Cremona, seconda a due punti dalla vetta. "Ci attende – dice Stefano Saja, coach della formazione maceratese – una delle più belle sorprese di inizio stagione in cui si è fatta apprezzare per la qualità del gioco e per i risultati. È vero che si tratta di una matricola, ma sin da subito si capiva dalla rosa che potesse avere qualcosa in più". All’andata la Cbf Balducci ha vinto al tie break. "Forse – aggiunge – quel successo è stato sottovalutato perché ottenuto a casa di una matricola, si è trattato di una vittoria sofferta e non so quante altre squadre torneranno a casa da Cremona con un risultato positivo". Magari quella partita può dare altri indicazioni per domani. "È passato tanto tempo e in due mesi le squadre cambiano, però quando siamo riusciti a mettere pressione alla ricezione abbiamo fatto molto bene, al contrario quando la battuta si è adagiata loro hanno spinto tanto. Le lombarde hanno la caratteristica di resettare subito e ripartire con intensità, noi saremo costretti a giocare punto su punto spingendo sempre sull’acceleratore perché di fronte avremo un avversario che non fa regali". Il tecnico ha concesso un po’ di riposo alle ragazze. "Tre gare in otto giorni si sono fatte sentire, la settimana ci è servita per recuperare forze ed energie. Ci presenteremo alla partita con tutte le giocatrici a disposizione, a parte Giorgia Quarchioni (sottoposta nei mesi scorsi a un intervento per la frattura scomposta di un dito della mano)". L’inizio del girone di ritorno propone subito tre test di rilievo. "Il primo lo abbiamo superato vincendo a Montecchio, domani saremo attesi da Cremona e poi da Mondovi: ora c’è da spingere con le unghie e con i denti".