A2 femminile. Stroppa saluta la Cbf Balducci

Si dividono le strade tra la Cbf Balducci e l’opposta Federica Stroppa dopo la seconda esperienza assieme. Infatti la giocatrice era tornata nella scorsa estate a Macerata per la seconda volta in arancionero, che l’ha vista spesso protagonista in campo, dopo quella già vissuta nel 2021/22 quando ha contribuito a raggiungere lo splendido e storico traguardo della promozione nel campionato di Serie A1.

Nel mezzo delle due annate con il Club maceratese, l’esperienza con l’Albese, sempre nel campionato A2. Adesso per Stroppa si aprirà presto un altro capitolo della sua carriera, radio mercato parla che possa firmare tra pochi giorni per Brescia, le lombarde figurano nel torneo di A2. La dirigenza maceratese ringrazia la giocatrice bresciana per l’apporto dato, per avere scritto insieme pagine importanti della storia del Club arancionero e per l’impegno sempre dimostrato in campo.