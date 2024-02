A3 blu, prestazione convincente della squadra di Castellano. Tutto facile per Macerata, Sabaudia al tappeto

VOLLEY BANCA

3

PLUS SABAUDIA

0

(25-18 25-20 25-18)

VOLLEY BANCA : Marsili 3, Orazi 6, Fall 11, Penna 1, Casaro 14, Scrollavezza, Gabbanelli, Zornetta 5, Lazzaretto 8. Ne: Orazi, Pahor, Sanfilippo, Ravellino, D’Amato. Allenatore: Castellano.

PLUS VOLLEYBALL SABAUDIA: Ferenciac 4, Mazza 3, Onwuelo 6, Della Rosa, Rondoni, Schettino, Urbanowicz 11, De Vito 5, Catinelli 1. Ne: Marangon, Tanzi. Allenatore: Mosca.

Arbitri: Marani e Polenta.

Note. Banca Macerata: 11 errori in battuta; 6 ace, 60% ricezione positiva (42% perfetta), 37% in attacco, 11 muri vincenti; Sabaudia 14 errori in battuta; 2 ace, 39% ricezione positiva (26% perfetta), 33% in attacco, 2 muri vincent

Una Volley Banca Macerata convincente batte in poco più di un’ora e un quarto Sabaudia, che nel 2024 ha centrato solo vittorie, e cancella le ultime due sconfitte di fila. I biancorossi mostrano un passo spedito e gli avversari non riescono a tenere il ritmo. Nel primo set la squadra di casa mette pressione agli avversari in battuta e a muro. Nel secondo set c’è la reazione ospite ma Macerata ribalta la situazione (11-6) e poi controlla la gara. Nel terzo set i maceratesi si dimostrano padroni del parziale e non corrono mai rischi. Domenica i ragazzi di coach Castellano potranno sfruttare di nuovo il fattore campo ospitando Sorrento.