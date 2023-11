A3, la capolista scende nel Lazio contro il Plus. Martusciello, assistente allenatore: "Se giochiamo come sappiamo possiamo conquistare un altro successo». Banca Macerata nella tana del Sabaudia: "Match tosto»

La capolista Volley Banca Macerata sarà alle 16 di oggi ospite della Plus Sabaudia, decima forza del campionato di A3 di volley. Si gioca l’8ª giornata di campionato con la formazione di casa reduce dalla vittoria al tie-break ottenuta a Casarano, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. I biancorossi, in testa con un punto di vantaggio su Fano, hanno conquistato tre vittorie nelle ultime gare disputate. "Ci attende – spiega Ettore Martusciello, assistente allenatore della Volley Banca Macerata – un avversario coriaceo, con buone individualità come l’opposto Onwuelo. Contro di noi daranno tutto, perché giocheranno contro la capolista e davanti ai tifosi per cui ci aspettiamo un palazzetto molto caldo. Noi dobbiamo credere nelle nostre qualità, se giochiamo come sappiamo e teniamo alti ritmo e concentrazione, possiamo conquistare un’altra vittoria". La Volley Banca Macerata sta facendo registrare costanti progressi. "La squadra – aggiunge Martusciello – sta diventando più concreta. I ragazzi stanno crescendo sul lato caratteriale, è un aspetto sul quale coach Castellano sta lavorando molto, in campo si vede un gruppo coeso che sta prendendo consapevolezza del proprio potenziale. Faccio un plauso anche ai ragazzi che entrano dalla panchina, hanno tutti dimostrato l’atteggiamento giusto, come Penna quando ha sostituito Zornetta nella gara contro Lecce e ha risolto un momento di gioco non facile. Ecco, ciò conferma che abbiamo una squadra completa e stiamo vivendo un momento positivo". Ma è una formazione che ha le potenzialità per crescere ancora. "Possiamo di certo fare ancora meglio su alcuni aspetti, come la gestione dei momenti in cui la squadra cala di ritmo, però già contro Lecce si sono visti ulteriori progressi. Quando i ragazzi accelerano possono mettere qualsiasi avversario in difficoltà". Gara in diretta dalle 16 sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley.